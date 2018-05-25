Абэ предложил Путину помечтать о Курильских островах

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, обращаясь к президенту России Владимиру Путину на Петербургском международном экономическом форуме, предложил ему помечтать о будущем взаимоотношений двух стран, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Давайте помечтаем, каким же будет тот мир, когда Япония и Россия смогут установить между собой постоянную стабильность», — сказал Абэ.

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Он выразил уверенность в том, что «это будет прочный оплот, который будет поддерживать весь мир».

«Те острова, которые некогда были причиной противостояния превратятся в символ сотрудничества между нашими странами», — подчеркнул японский премьер-министр.

Он отметил, что не считает такое будущее «пустыми мечтами» или «грезами наяву».

Ранее в Кремле рассказали о темах переговоров Путина и Абэ.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию с пленарной сессии форума, где выступают президенты России и Франции, премьер Японии, зампредседателя КНР и глава МВФ.