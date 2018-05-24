Путин: Россия дорожит хорошими отношениями с Францией

Президент России Владимир Путин после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что Москва очень дорожит хорошими отношениями с Парижем, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Франция — наш традиционный партнер, взаимовыгодными отношениями с которым мы дорожим. Стараемся их активно развивать, поддерживаем с господином президентом интенсивный политический диалог, достаточно часто обмениваемся мнениями и соображениями по телефону», — сказал Путин.

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Макрон, в свою очередь, выразил надежду на то, что Россия будет учитывать интересы Франции и ее партнеров.

Ранее сообщалось, что Путин обсудил с Макроном ситуацию вокруг Ирана.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию встречи Путина и Макрона.