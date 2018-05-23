В G7 и ЕС заявили о непризнании результатов выборов в Венесуэле

Страны «большое семерки» (G7) и Евросоюза (ЕС) заявили о непризнании результатов президентских выборов в Венесуэле, в которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, передает РИА «Новости».

Как отмечается, речь идет о Канаде, Франции, Германии, Италии, Японии, Британии, США и странах-членах ЕС, которые не считают, что результаты голосования отражают «демократическую» волю граждан.

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«Не соответствуя принятым международным стандартам и не обеспечивая основных гарантий инклюзивного, справедливого и демократического процесса, эти выборы и их результаты лишены легитимности и доверия», — отмечается в заявлении.

В странах G7 и ЕС также призвали властей Венесуэлы «запланировать свободные и справедливые выборы».

Ранее Мадуро поблагодарил президента России Владимира Путина за признание своей победы на президентских выборах.