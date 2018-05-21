Структура администрации президента появится в начале недели

По словам двух осведомленных источников «Газеты.Ru», близких к Кремлю, структура Администрации президента (АП) будет готова уже 21-22 мая.

Незадолго до инаугурации все сотрудники АП были выведены за штат. Это обычная процедура при начале нового президентского срока. По словам одного из источников, близкого к Кремлю, единственное отличие этого раза в том, что практически никто из чиновников не получил приставки «исполняющий обязанности». По его мнению, это является сигналом о том, что кадровые изменения в АП будут незначительными.

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Собеседник «Газеты.Ru» утверждает, что, по его информации, обновленная штатная структура АП появится уже 21 мая ближе к вечеру.

Другой осведомленный источник, близкий к Кремлю утверждает, что ее стоит ждать в понедельник-вторник.

18 мая президент России Владимир Путин утвердил состав правительства России. Повестка для министров уже определена майским указом: это снижение бедности, повышение темпов роста экономики, строительство инфраструктуры. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».