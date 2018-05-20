СМИ назвали имя информатора ФБР в штабе Трампа

Информатором ФБР в предвыборном штабе президента США Дональда Трампа был Стефан Халпер, который ранее сотрудничал с ЦРУ, сообщает The Intercept.

Отмечается, что Халпер был связан со шпионским скандалом в 1980 году, когда сотрудники штаба Рональда Рейгана выкрали информацию в администрации тогдашнего президента США Джимми Картеру, что помогло одержать Рейгану победу на президентских выборах. Издание утверждает, что Халпер действовал под руководством тогдашнего главы ЦРУ Джорджа Буша-старшего.

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Также подчеркивается, что СМИ и минюст США довольно подробно описывают информатора, не называя его имени из-за требований ФБР.

Ранее сообщалось, что Трамп прокомментировал возможную слежку ФБР за его избирательным штабом.