Лавров не поедет на Кубу

Визит главы МИД России Сергея Лаврова в Латинскую Америку не состоится, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на российский МИД.

«В связи с серией мероприятий по линии сформированного правительства визиты министра иностранных дел в Аргентину и на Кубу в запланированные дни не состоятся», — информирует МИД.

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В ведомстве уточнили, что на заседании «двадцатки» в Буэнос-Айресе Россия будет представлена на уровне заместителя министра.

Ранее сообщалось, что Сергей Лавров посетит Кубу с визитом 22 мая.

Сергей Лавров сохранил пост главы МИД России в новом правительстве. Его кандидатуру предложил премьер-министр России Дмитрий Медведев президенту России Владимиру Путину.