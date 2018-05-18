Бывший эксперт ООН: в деле Скрипалей факты идут вразрез с версией Британии

Разработчик всех технологий уничтожения химоружия в РФ, экс-инспектор ООН по вопросам химоружия в Ираке Антон Уткин заявил о причинах нежелания британских властей оглашать материалы громкого дела Скрипалей, передает НСН.

«Если вещество, которым были отравлены Скрипали, было нервно-паралитическим, то на этот счет вас быстро проконсультируют в скорой помощи.

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У них всегда есть с собой ампула с атропином для использования в качестве антидота при бытовых отравлениях нервно-паралитическими ядами, такими как хлорофос, бутифос, дихлофос.

Вопрос в другом – была ли необходимость держать так долго Скрипаля в больнице? Замалчивание фактов этого дела очень важно для британской стороны, потому что практически любой факт, который выясняется в ходе расследования и который становится достоянием общественности – идет вразрез с версией Британии.

Взять хотя бы заявление Бориса Джонсона, что лаборатория в Портон-Даун подтвердила российское происхождение отравляющего вещества.

Как только руководитель лаборатории дал фактическую сторону дела, выяснилось, что это не так. Для российской стороны наоборот – чем больше деталей будет известно, тем выгоднее будет выглядеть российская сторона и тем больше проблем будет у британской версии событий», - отметил он.