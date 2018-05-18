В Госдуму внесли поправки о сроках полномочий президента

Парламент Чечни внес в Государственную думу поправки о сроках полномочий президента.

Информация о внесении поправок опубликована на сайте Госдумы.

Ранее парламент Чечни подготовил законопроект, который продлевает полномочия главы государства с двух до трех сроков подряд. До этого с подобной инициативой выступил глава Чечни Рамзан Кадыров, который заявил, что в настоящий момент у Путина «нет альтернативы».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вопрос о возможном продлении полномочий с двух до трех сроков подряд не стоит на повестке дня у главы государства Владимира Путина.