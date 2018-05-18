Вучич объяснил, почему Сербия никогда не поддержит антироссийские санкции

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что страна никогда не присоединится к антироссийским санкциям Евросоюза. Об этом политик сказал в интервью газете Rheinische Post.

По словам Вучича, он встречался с российским президент Владимиром Путиным так часто, как ни один другой европейский политик. Сербский президент назвал Путина умным человеком, которого он глубоко уважает.

«Трижды мне действительно срочно нужна была его (Владимира Путина. – Газета.Ru)помощь, и трижды я смог сразу же связаться с ним по телефону», — рассказал Вучич.

Он добавил, что сербы никогда не забудут о дружбе с Россией, поэтому сербская сторона никогда не поддержит антироссийские санкции Евросоюза.

Ранее израильский премьер Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич приняли участие в акции «Бессмертный полк» на Красной площади в Москве.