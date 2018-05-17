Меркель назвала главные темы встречи с Путиным

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что в ходе визита в Сочи планирует обсудить с президентом России Владимиром Путиным ряд международных вопросов. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Я буду говорить с президентом России (Владимиром Путиным) о соглашении с Ираном, о Сирии и о ситуации на Украине», — сказала Меркель.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Путин не будет поднимать тему санкций на переговорах с Меркель.

Он также добавил, что не российская сторона вводила санкции и не Россия была их инициатором.

11 мая Путин и Меркель обсудили проблему «ядерной сделки» по Ирану.