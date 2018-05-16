Опубликованы документы по встрече штаба Трампа с россиянами

Судебный комитет сената США опубликовал документы по делу о встрече представителей штаба президента США Дональда Трампа в 2016 году с представителями России в Trump Tower с целью создания помех в предвыборной кампании экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

«В рамках контроля за исполнением постановления о законе о регистрации иностранных агентов и федеральным расследованием о возможном вмешательстве на президентских выборах 2016 года судебный комитет сената провел двухсторонние собеседования с фигурантами и представил письменные вопросы свидетелям относительно обстоятельств, связанных со встречей в Trump Tower в июне 2016года», — говорится в официальном сообщении.

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В частности, были опубликованы материалы допроса сына президента Дональда Трампа-младшего, советника Трампа Джареда Кушнера, бывшего главы избирательного штаба Трампа Пола Манафорта и российского адвоката Натальи Весельницкой.

Ранее сообщалось, что бывшего советника Трампа Сэма Нанберга вызвали в сенат для показаний по «российскому делу».