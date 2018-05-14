Бабич может уйти с поста полпреда в Приволжском федеральном округе

Михаил Бабич может уйти с поста полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе, передает РИА «Новости» слова источника в парламенте.

«Бабич может уйти с округа, с поста», — сказал источник.

В 2017 году «Газета.Ru» подробно писала о кадровой политике руководства страны в Республике Марий Эл. Сообщалось, что кандидата на должность главы проблемного региона, председателя арбитражного суда Московской области Александра Евстифеева, президенту представил его полномочный представитель в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Владимир Путин сообщил судье новость, обсуждавшуюся на федеральном уровне уже несколько дней, а в регионе с прошлой осени: действующий глава региона Леонид Маркелов «уже 16 лет в Марий Эл и хотел бы поменять работу».