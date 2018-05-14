В Сочи началась встреча Путина с Пашиняном

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В Сочи началась встреча президента России Владимира Путина с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном, передает корреспондент «Газеты.Ru».

В ходе встречи российский глава государства выразил надежду на то,что при новом правительстве Армении отношения между странами продолжат свое динамичное развитие.

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«Я хочу пожелать вам успехов на посту руководителя правительства и надеюсь, что наши отношения будут развиваться так же поступательно, как это было до сих пор», — сказал Путин.

Глава государства также отметил, что российская сторона рассматривает Армению как ближайшего партнера и союзника в регионе. По его словам, это касается, в частности, экономического взаимодействия и вопросов безопасности.

«Москва будет также активно работать с Ереваном на международной арене, в международных организациях, начиная с ООН, где Армения и Россия всегда поддерживали друг друга, и заканчивая нашими региональными организациями — и в сфере безопасности, и в сфере экономического развития», — заявил он.

Ожидается, что после этого Путин встретится с киргизским, белорусским и казахстанским лидерами.

Ранее сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян подписал указы о назначении министров в составе правительства Никола Пашиняна.