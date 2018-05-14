Глава MI5: Россия рискует превратится в «изолированную парию»

Глава британской службы безопасности (MI5) Эндрю Паркер заявил, что Россия рискует стать «изолированной парией» из-за дела Скрипаля. Об этом сообщает Reuters.

Об этом говорится в речи Паркера, с которой он намерен выступить перед европейскими коллегами в Берлине.

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«Нападение на Скрипалей является примером «злостных действий России», которые могут привести к тому, что страна станет изолированной парией во всем мире», — считает Паркер.

По его словам, правительство России якобы «вопиющим образом нарушает международные нормы права» и проводит курс при помощи «агрессивных и вредоносных действий своих военных и спецслужб».

Он также отметил «беспрецедентный уровень дезинформации», якобы поступающей из России, после отравления экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Ранее СМИ сообщили, что Скрипаль сотрудничал с чешскими спецслужбами и тайно посетил Прагу.