Лидеры ДНР и ЛНР провели встречу в Луганске

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Захарченко провел встречу с главой ЛНР Леонидом Пасечником, сообщает РИА «Новости».

Захарченко прибыл в Луганск в день празднования создания ЛНР.

«Это первая официальная встреча на таком мероприятии. Скажу честно, очень приятно, что я сюда приехал. Для нас эта поездка значит больше, чем даже мероприятия, которые были у нас вчера. Мы всему миру показываем, что Донецк и Луганск — это одна и та же территория, это одна и та же страна, это Донбасс», — сказал Захарченко.

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Он подчеркнул, что Донбасс никогда не был разделен между собой. Захарченко также поздравил исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника и всех луганчан с праздником.

Также председатели Народных советов самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик Денис Мирошниченко и Денис Пушилин договорились о совместной работе депутатов ЛНР и ДНР.

Ранее в Совфеде отреагировали на заявление Порошенко о перемирии в Донбассе‍.