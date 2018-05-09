США поздравили Пашиняна с избранием на пост премьера Армении

Официальный представитель Госдепа США Хизер Науэрт заявила, что Соединенные Штаты поздравляют нового премьер-министра Никола Пашиняна с избранием на этот пост и надеются на тесную работу с новым правительством, передает РИА «Новости».

«Соединенные Штаты поздравляют Никола Пашиняна в качестве нового премьер-министра Армении. Мы рассчитываем на тесную работу с новым правительством и с народом Армении над многими областями, где интересы наших стран совпадают, в том числе в торговле, поддержке демократии и верховенства права и поддержке региональной и глобальной безопасности», — заявила Науэрт.

Ранее стало известно, что Пашинян стал новым премьером Армении. После избрания он провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным.