Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин и Никол Пашинян обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений», — говорится в сообщении.

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При этом Путин также поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армения и пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту.

Как отмечается, стороны подчеркнули готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, «прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности».

Ранее Путин поздравил Пашиняна со вступлением в должность премьера Армении.