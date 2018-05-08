Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с новым премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин и Никол Пашинян обменялись поздравлениями в связи с предстоящим празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне. Выражен обоюдный настрой на дальнейшее укрепление традиционно дружественных, союзнических российско-армянских отношений», — говорится в сообщении.
При этом Путин также поздравил Пашиняна с избранием на должность премьера Армения и пожелал ему успехов на этом ответственном государственном посту.
Как отмечается, стороны подчеркнули готовность к партнерскому взаимодействию в многосторонних и интеграционных объединениях, «прежде всего в рамках Евразийского экономического союза и Организации Договора о коллективной безопасности».
Ранее Путин поздравил Пашиняна со вступлением в должность премьера Армении.