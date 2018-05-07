Песков: Путин посетит заседание Госдумы по утверждению кандидатуры премьера
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин во вторник, 8 мая, посетит Госдуму, где будет проходить утверждение кандидатуры премьер-министра страны, передает РИА «Новости».
«Да, собирается», — сказал Песков, отвечая на вопрос о планах Путина посетить Госдуму.
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Ранее сообщалось, что Путин предложил Дмитрия Медведева на пост премьер-министра. Позже стало известно, что Медведев назвал фамилии предполагаемых вице-премьеров правительства.
По данным источников, Алексей Гордеев будет курировать сельское хозяйство, Дмитрий Козак — энергетику, Ольга Голодец — спорт и культуру, Виталий Мутко — строительство, Алексей Акимов — транспорт, Юрий Борисов — ВПК, Голикова — социальную политику.