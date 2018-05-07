Володин подтвердил дату рассмотрения кандидатуры премьер-министра

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что заседание по вопросу рассмотрения кандидатуры премьер-министра пройдет 8 мая в 15.00, сообщает корреспондент «Газеты.Ru».

В 11.00 Дмитрий Медведев, которого президент России Владимир Путин выдвинул на пост премьера, встретится с КПРФ, после пройдет встреча со «Справделивой Россией». На 16.00 назначена встреча с фракцией «Единой России», а после — заседание с ЛДПР.

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В 15:00 пройдет заседание Госдумы, которое посвящено рассмотрению кандидатуры премьер-министра всеми депутатами.

«На заседании будет рассматриваться один вопрос, учитывая его значимость», — сказал Володин.

Ранее зампред фракции ЛДПР Ярослав Нилов заявил, что Госдума рассмотрит кандидатуру председателя правительства на пленарном заседании 8 мая. Он также отметил, что, скорее всего, на Совете Думы будет обсуждаться только кандидатура нового премьера.