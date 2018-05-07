Источник рассказал, когда в кабмине ожидают внесения кандидатуры нового премьера

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Министры ожидают внесения кандидатуры нового главы кабмина в Госдуму вечером 7 мая. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в правительстве.

«Уже сегодня вечером (внесут кандидатуру. — Газета.Ru), чтобы завтра голосовать», — рассказал источник.

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