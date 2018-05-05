МИД России направил приглашение на инаугурацию Путина президенту Литвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что приглашение на инаугурацию президента России Владимира Путина для президента Литвы Дали Грибаускайте было направлено. Об этом Захарова сообщила «Газете.Ru».

По ее словам, приглашение было передано в посольство Литвы.

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Ранее пресс-служба администрации литовского президента сообщила, что Даля Грибаускайте и посол страны в Москве Ремигиюс Мотузас не получили приглашение на инаугурацию российского президента Владимира Путина 7 мая. В министерстве подчеркнули, что примут решение об участии в церемонии после получения приглашения.

Инаугурация президента Владимира Путина традиционно пройдет 7 мая.