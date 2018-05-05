АНБ усилило слежку за телефонными звонками американцев

Агентство национальной безопасности (АНБ) США за 2017 год отследило в три раза больше телефонных звонков и текстовых сообщений американцев, чем в предыдущем году, передает Reuters.

Об этом говорится в докладе Офиса директора Национальной разведки США.

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Как отмечает агентство, резкий рост отслеживания телефонных звонков зафиксирован на второй год после принятия в США закона, который был призван сократить масштабы слежки.

Данные, собранные АНБ, включают в себя номера и время звонков или текстовые сообщений. Уточняется, что содержание бесед АНБ не фиксирует.

Ранее сообщалось. что сенат США единогласно утвердил кандидатуру генерал- лейтенанта Пола Накасоне на пост директора Агентства национальной безопасности (АНБ).