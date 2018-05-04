Аббас извинился после обвинений в антисемитизме

Палестинский лидер Махмуд Аббас принес извинения после высказывания, в котором он предположил, что историческое преследование евреев было вызвано их поведением, а не их религией, сообщает Reuters.

В словах палестинского лидера некоторые политики и общественные деятели усмотрели намек на антисемитизм и отрицание Холокоста.

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«Если люди были оскорблены моим заявлением, особенно людьми из еврейской веры, я извиняюсь перед ними. Хотел бы заверить всех, что это не входило в мои намерения, и подтвердить мое полное уважение к еврейской вере и всем другим монотеистическим религиям», — говорится в его заявлении.

Палестинский лидер заверил, что осуждает антисемитизм и назвал Холокост «самым отвратительным преступлением в истории».

Ранее Аббас назвал посла США в Израиле Дэвида Фридмана «сыном собаки» из-за поддержки еврейских поселений на территориях Западного берега реки Иордан.