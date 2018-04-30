Пушков высмеял заявление главы МИД Эстонии о взаимодействии с Россией с позиции силы

Член Совета Федерации Алексей Пушков в твиттере прокомментировал слова главы МИД Эстонии Свена Миксера о намерении выстраивать отношения с российской стороной с позиции силы.

«Глава МИД Эстонии призвал Запад вести дела с Москвой с позиции силы. Главный расчет, надо понимать, делается на силу и мощь самой Эстонии», — написал Пушков.

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Ранее Свен Миксер заявил, что Таллин будет выстраивать отношения с Москвой с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером, как [президент России Владимир Путин], а нам необходимо вести диалог с Россией, то нужно говорить с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак нерешительности воспринимается Кремлем как слабость, которую можно использовать», — сказал Миксер.