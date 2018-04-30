МИД Ирана ответил на обвинения Помпео

Официальный представитель МИД Ирана Бахрам Касеми раскритиковал заявления Госсекретаря США Майка Помпео о дестабилизирующей роли Тегерана на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«То, что госсекретарь США говорил о присутствии и роли Ирана в некоторых странах региона, является повторением пустых и безосновательных заявлений», — говорится в сообщении.

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В ведомстве также добавили, что присутствие Ирана в «двух соседних странах» связано с консультативной деятельностью, которую Тегеран оказывает по запросу законных правительств этих стран.

Как отмечается, деятельность Тегерана направлена на борьбу с терроризмом на Ближнем Востоке.

Ранее Помпео заявил, что американская администрация «глубоко озабочена» в связи с амбициями Ирана доминировать на Ближнем Востоке.