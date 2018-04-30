Япония и США договорились продолжить давление на КНДР
Госсекретарь США Майкл Помпео и министр иностранных дел Японии Таро Коно договорились продолжить давление на Северную Корею для ее полной денуклеаризации. Об этом сообщает «Киодо».
По данным агентства, к соответствующему соглашению они пришли в ходе состоявшихся в Аммане переговоров.
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Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил о готовности к диалогу с Японией.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп обсудил с премьер-министром Японии Синдзо Абэ денуклеаризацию Северной Кореи.
Как отмечалось, оба лидера подтвердили свою приверженность политике денуклеаризации КНДР.