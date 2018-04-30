Глава МИД Эстонии решил говорить с Россией с позиции силы

Глава МИД Эстонии Свен Миксер заявил, что Таллин будет выстраивать отношения с Москвой с позиции силы. Об этом он сказал в интервью Sydney Morning Herald.

Миксер, в частности, обвинил Россию якобы в участии в военной операции на Украине.

«Мы видели, как Россия начала две военные операции против своих соседей за последние 10 лет: в 2008 — против Грузии и совсем недавно против Украины. Это довольно пугающий пример, если задуматься. В Европе 21-го века вы видите страну, которая использует военную силу для достижения политических целей», — заявил эстонский министр.

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По его словам, с Россией необходимо выстраивать диалог с позиции силы.

«Когда вы говорите с таким лидером, как [президент России Владимир Путин], а нам необходимо вести диалог с Россией, то нужно говорить с позиции силы, единства и решимости. Потому что любой признак нерешительности воспринимается Кремлем как слабость, которую можно использовать», — добавил Миксер.

Он подчеркнул, что в этих условиях необходимо сохранять «осведомленность о ситуации».