Помпео: США хотят присоединения России к «демократическому миру»

Новый госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США хотят присоединения России к «демократическому миру» и готовы к диалогу по этому вопросу, передает РИА «Новости».

«Выбор за [президентом России] Владимиром Путиным и русскими. Мы бы хотели, чтобы они вновь присоединились к демократическому миру и вели себя другим образом, чем сегодня. Мы готовы к этому диалогу. Это их выбор, хотят ли они быть частью этого или нет», — сказал Помпео.

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Он также добавил, что «российская угроза» обсуждалась на встрече министров стран НАТО в Брюсселе.

Ранее президент США Дональд Трамп в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что хотел бы наладить отношения с Россией.