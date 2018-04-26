Лидер оппозиции Армении пригласил врио премьера на переговоры

Лидер оппозиции Армении Никол Пашинян заявил, что пригласил врио премьер-министра Карена Карапетяна на переговоры в пятницу, сообщает РИА «Новости».

«РПА решила, что должны уполномочить Карапетяна на переговоры. Мы принимаем к сведению это решение и, как и раньше, выражаем готовность продолжить переговорный процесс в рамках нашей повестки. Я приглашаю Карапетяна завтра в 12.00 (11.00 мск) для начала переговорного процесса», — сказал Пашинян.

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Он подчеркнул, что переговоры должны быть открытыми для журналистов.

«Мы не будем вести переговоры с властями за закрытыми дверями», — добавил Пашинян.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин обсудил с Кареном Карапетяном ситуацию в Армении.