Песков ответил на вопрос о возможном посещении Кремля делегацией Армении

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сказал, что в России надеются на быстрое урегулирование ситуации в Армении в рамках конституционного поля, передает РИА «Новости».

«Мы хотим надеяться, что ситуация как можно скорее будет урегулирована в рамках конституционного поля. Нас связывают обширные связи, поэтому реализация этих отношений диктует необходимость частого обмена визитами и контактами. Тем более, в такие непростые моменты», — заявил Песков.

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Он также ответил на вопрос о возможном посещении Кремля армянской делегацией и сказал, что о возможности такого визита ему ничего неизвестно.

Ранее сообщалось, что исполняющий обязанности вице-премьера Армении Армен Геворкян отправился в Москву для проведения рабочих консультаций.