Источник: в Кремле нашли диктора на инаугурацию Путина
Инаугурацию президента России Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ходу подготовки церемонии.
Инаугурация Путина пройдет 7 мая.
«Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации», — сказал источник.
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Ранее сообщалось, что на инаугурацию Путина пригласят волонтеров.
«Мы бы хотели, чтобы инаугурацию могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более, что ее действительно было много», — отметил собеседник «Газеты.Ru».
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил участие волонтеров в церемонии.