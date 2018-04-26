Источник: в Кремле нашли диктора на инаугурацию Путина

Инаугурацию президента России Владимира Путина проведет кремлевский диктор Евгений Хорошевцев, передает РИА «Новости» со ссылкой на источник, близкий к ходу подготовки церемонии.

Инаугурация Путина пройдет 7 мая.

«Подготовка к инаугурации идет полным ходом. Провести мероприятие решили поручить диктору Евгению Хорошевцеву, который и ранее проводил инаугурации», — сказал источник.

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Ранее сообщалось, что на инаугурацию Путина пригласят волонтеров.

«Мы бы хотели, чтобы инаугурацию могла наблюдать молодежь, которая действительно принимала участие в кампании в качестве волонтеров. Тем более, что ее действительно было много», — отметил собеседник «Газеты.Ru».

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков также подтвердил участие волонтеров в церемонии.