Венгрия снова заблокировала заседание комиссии Украина – НАТО

Венгрия вновь заблокировала проведение заседания комиссии Украина – НАТО в Брюсселе на уровне министров иностранных дел. Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на источники.

Как отмечается, Будапешт уже в третий раз блокирует проведение заседания комиссии Украины с альянсом на министерском уровне. Таким образом Венгрия выражает недовольство украинским законом об образовании.

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Кроме того, месяцем глава МИД Венгрии Петер Сиярто заявил о намерении заблокировать участие президента Украины Петра Порошенко в саммите НАТО в Брюсселе, который пройдет в июле 2018 года.

Ранее МИД Венгрии заявил о новых ограничениях по использованию языка на Украине.