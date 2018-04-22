МИД: Россия не будет давать США односторонних гарантий невмешательства в выборы

Спецпредставитель российского президента по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности и посол по особым поручениям МИД России Андрей Крутских заявил, что российская сторона не собирается давать США гарантии невмешательства в выборы в одностороннем порядке. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

«Если он (посол США Джон Хантсман. — Газета.Ru ) всерьез ждет от нас каких-то подобных гарантий, то он ошибся страной. Никаких односторонних заявлений и заверений мы делать не будем и тем более не намереваемся признавать свою вину за некие инциденты, к которым якобы причастна Россия», — заявил Крутских.

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Он добавил, что Россия много раз заявляла о невмешательстве в внутренние политические процессы и выборы в США.

«По данным американских же СМИ, сами США как минимум 85 раз серьезно вмешивались в дела других стран. И в наши политические процессы они тоже вмешивались. Если о чем-то договариваться, то только о взаимных гарантиях. А лучше об универсальных гарантиях и правилах поведения, как уже много лет предлагает Россия. Выполнять чьи-то ультимативные требования и предоставлять односторонние гарантии мы не будем», — сказал Крутских.

По его словам, российская сторона готова рассматривать любые предложения, которые помогут стабилизировать ситуацию и найти выход из «сложившегося тупика».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова дала комментарий после того, как в СМИ появилась информация об иске демократической партии США против России в связи с итогами президентских выборов в 2016 году.