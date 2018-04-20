Песков: в Кремле не видели видеообращения главы Серпуховской области

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, в Кремле не видели видеообращения главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна к президенту России Владимиру Путину, передает РИА «Новости».

«Я, к сожалению, ничего не могу сказать, потому что я читал в СМИ, что есть такое обращение, но я не знаю его сути, к сожалению, пока не было времени с ним ознакомиться, но обязательно это сделаем», — сказал Песков.

В начала апреля Шестун опубликовал на сервисе YouTube запись телефонного разговора с человеком, который, по его словам, является главой администрации губернатора Подмосковья Михаилом Кузнецовым. В ходе разговора человек говорит Шевтуну о том, что работать с ним больше не смогут. Подтверждение факта подобного разговора со стороны властей Подмосковья отсутствует. В новом видеоролике, который был опубликован 19 апреля, Шестун обратился к президенту России, рассказав о давлении и угрозах.