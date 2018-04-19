Трамп рассказал об отношении к России

Президент США Дональд Трамп заявил, что он относится к России «жестко, как никто». Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет никого, кто был бы более жестким по отношению к России, чем президент Дональд Трамп», — сказал Трамп.

Ранее представитель администрации США заявил, что Соединенные Штаты хотят продолжать контакты с Россией и ждут встречных действий с российской стороны.

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Также СМИ назвали условия, при которых могут встретиться президент России Владимир Путин и Трамп.

Как отмечается, встреча лидеров может состояться в «третьей стране, если создастся ситуация, требующая встречи лидеров и сулящая какой-то позитивный результат».