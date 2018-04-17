Путин поздравил Саргсяна с избранием на пост премьера Армении

Президент России Владимир Путин поздравил Сержа Саргсяна со вступлением в должность премьер-министра Армении, сообщается на сайте Кремля.

«Уважаемый Серж Азатович, поздравляю Вас по случаю вступления в должность премьер-министра Республики Армения», — говорится в поздравлении.

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Путин отметил, что назначение на этот пост подтверждает высокий политический авторитет Саргсяна.

«Уверен, что Ваша деятельность во главе правительства будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных, союзнических отношений между нашими странами, продвижению взаимовыгодных интеграционных процессов на евразийском пространстве», — говорится в сообщении.

Парламент Армении избрал премьер-министром страны бывшего президента Сержа Саргсяна. По итогам голосования за кандидатуру Саргсяна проголосовали 77 депутатов, против — 17.