Путин назвал удар США и их союзников по Сирии актом агрессии

Президент России Владимир Путин в ходе телефонного разговора с канцлером ФРГ Ангелой Меркель назвал удар США и союзников по Сирии актом агрессии и нарушением международного права. Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

«Предметно обсуждено обострение обстановки в Сирии и вокруг нее. Президент России вновь подчеркнул, что действия группы западных стран, совершивших акт агрессии против Сирийской Арабской Республики, грубо нарушили нормы международного права, включая Устав ООН, и нанесли существенный ущерб процессу мирного урегулирования сирийского кризиса», — говорится в сообщении.

Путин и Меркель выразили готовность содействовать возобновлению дипусилий по Сирии и продолжить двусторонние контакты на этот счет.