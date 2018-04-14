Россия представила проект резолюции об ударах западных стран по Сирии в СБ ООН

Внесенный российской стороной в Совбез ООН проект резолюции по ситуации в Сирии осуждает удары западных стран по сирийской территории. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на постпредство России при организации.

Как отмечается, проект резолюции был распространен 14 апреля. В тексте документа осуждается «агрессия в отношении Сирии со стороны США и их союзников в нарушение международного права и Устава ООН». Кроме того, выдвигается требование прекратить агрессивные действия в отношении сирийской стороны и воздержаться от дальнейшего использования силы.

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Ранее президент России Владимир Путин объявил, что Россия созывает экстренное заседание Совбеза ООН для обсуждения действий США и их союзников в Сирии.

Президент США Дональд Трамп отдал приказ нанести ракетные удары по сирийской территории в ответ на предполагаемое применение химического оружия в Думе. К ним также присоединились Великобритания и Франция.

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