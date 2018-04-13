Путин обсудил с Макроном Сирию

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном ситуацию в Сирии, сообщает РИА «Новости».

Информацию подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, разговор был», — сказал он.

Реклама

Ранее Елисейский дворец сообщил о разговоре Путина и Макрона. По данным французской стороны, глава Франции в разговоре с российским президентом выразил желание продолжать консультации для установления мира в Сирии.

Госсекретарь по связям с парламентом Франции Кристоф Кастанер заявлял, что Париж не будет заранее объявлять о нанесении удара по сирийской территории.

Накануне канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Германия не присоединится к военным ударам по Сирии.