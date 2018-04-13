Президент Сербии: нельзя обвинять Россию в отравлении Скрипалей без доказательств

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что нельзя обвинять Россию в причастности к делу об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии без доказательств, передает РИА «Новости».

По его словам, Сербия осуждает химатаки по всему миру, но нельзя обвинять российскую сторону, не имея доказательств.

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«Даже ЕС приняла решение об осуждении России на основании английского выражения highly likely, в переводе — с «большой долей вероятности». Как это можно принять? Британцы на все вопросы о доказательствах отвечают исключительно highly likely, это сделала Россия. Таким образом действовать невозможно», — подчеркнул Вучич.

Ранее химик Вил Мирзаянов, который называет себя одним из создателей «Новичка», отреагировал на доклад экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и обратил внимание, что это вещество обладает рядом свойств, делающих его применение в британском климате бессмысленным.