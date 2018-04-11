Американист: только встреча Трампа и Путина спасет мир от катастрофы

Только встреча американского президента Дональда Трампа и российского президента Владимира Путина может быть выходом из создавшегося «мега-кризиса» в отношении двух государств. Об этом заявил президент Американского института в Москве Эдуард Лозанский изданию The Washington Times, передает НСН.

Эксперт уверен, что эскалация конфликта может привести к катастрофическим последствиям для всего мира.

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Президент Трамп уже изъявлял желание встретиться с российским коллегой. Во время телефонного разговора по случаю победы Владимира Путина на мартовских выборах президента России, Трамп пригласил президента РФ на встречу в Белом доме. В Конгрессе США это приглашение раскритиковали и обвинили Трампа в слабости перед «диктатором» «агрессивного» государства.

Лозанский, учитывая тот факт, что несогласные с Трампом по поводу его отношения к России и ее лидеру делают все возможное, чтобы предотвратить или помешать встрече двух президентов, предлагает провести саммит на нейтральной территории, например в Вене.

Если же Трамп и Путин договорятся о встрече, но Конгресс попытается это заблокировать, пишет Лозанский, Трамп должен обратиться напрямую к населению своей страны.

«Пусть они решают, хотят они войны или мира», — пишет американист.