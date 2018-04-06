Путин поговорил с Макроном

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, передает РИА «Новости». Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Совсем недавно (Путин) закончил телефонный разговор с Макроном», — сказал Песков.

Реклама

Он отметил, что позже Кремль сообщит подробности прошедшей беседы.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным поздравил его с победой на выборах главы государства, а также пожелал России успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны.