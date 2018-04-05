Путин отказался оценивать работу губернаторов по улыбкам жителей

Президент России Владимир Путин отверг идею лидера ЛДПР Владимира Жириновского об оценке работы губернаторов по записям видеокамер и улыбкам местных жителей, передает корреспондент «Газеты.Ru».

«Дайте указание, веб-камеры стоят по всей стране, если хотите определить, хорошо ли работает губернатор, нужно делать снимки — 85 субъектов. Допустим, на завтра, 6 апреля, идут на работу… Посмотрите, где самые радостные лица, вот там хороший губернатор, а где самые мрачные, недовольные, раздраженные, злые — это самая лучшая оценка работы губернатора и мэра», — сказал Жириновский на заседании Госсовета.

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Путин поблагодарил Жириновского за предложение.

«Думаю, что если мы такие критерии введем, завтра все будут улыбаться, но вряд ли это отразит реальное состояние дел в экономике региона. Но за ваше предложение спасибо», — сказал он.

Ранее Путин выступил против регионального протекционизма.