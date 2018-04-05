В МИДе рассказали о роли России в корейском кризисе

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Олег Бурмистров заявил, что дорожная карта России и Китая по урегулированию кризиса на Корейском полуострове позитивно влияет на ситуацию в регионе, передает РИА «Новости».

«Надо сказать, что за год с лишним наш план, наша дорожная карта не только доказала свою жизнеспособность, но и по сути начала уже реализовываться на первых двух этапах», — сказал Бурмистров.

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Также чиновник поблагодарил Китай, Южную и Северную Кореи за активные усилия по сближению.

«С начала этого года ситуация на полуострове подуспокоилась, по крайней мере не было крупных взаимных провокаций с обеих сторон, не было обвинений, которые мы слышали в прошлом году, совершенно неприемлемых», — подчеркнул Бурмистров.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел КНДР отправился в Россию.