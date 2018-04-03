Итоги голосования на президентских выборах отменены на 18 участках

Итоги голосования на выборах президента России, которые состоялись 18 марта, отменены по 18 избирательным участкам в девяти регионах страны, заявил член Центризбиркома Александр Клюкин, сообщает РИА «Новости».

Он не исключил отмены итогов еще на 5-6 участках.

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«Отменены итоги голосования в 18 участковых избирательных комиссиях в 9 регионах. Это всего на сегодня, но не все. Я думаю, что 5-6 еще таких решений будет принято, но уже будет принято не избирательными комиссиями, а судами, сейчас они находятся в судах», — сказал Клюкин.

По его словам, ЦИК продолжает рассмотрение поступающих в комиссию жалоб и обращений по итогам выборов.

Ранее президент России Владимир Путин оценил выборы как самые прозрачные в истории России.