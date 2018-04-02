Президент России Владимир Путин посетит Турцию 3-4 апреля, передает РИА «Новости».

Отмечается, что в Анкаре состоится седьмое заседание российско-турецкого Совета сотрудничества высшего уровня.

«Третьего-четвертого апреля 2018 года президент России Владимир Путин по приглашению президента Турецкой Республики Реджепа Тайипа Эрдогана посетит с визитом Анкару», — сообщили в пресс-службе Кремля

В Анкаре Путин обсудит стратегические проекты, в частности в области энергетики, а также международную тематику, включая Сирию.