В США рассказали, кто временно возглавит Госдеп после Тиллерсона

Вместо Рекса Тиллерсона Госдеп США временно возглавит его первый заместитель Джон Салливан. Об этом в твиттере написала официальный представитель ведомства Хизер Науэрт.

«Первый заместитель госсекретаря Джон Салливан — опытный руководитель, который заслужил доверие и уважение своих коллег и в Белом доме. После того как он стал сегодня исполняющим обязанности госсекретаря, Госдепартамент будет находиться в надежных руках, пока Майк Помпео проходит процесс утверждения», — говорится в посте.

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Салливан будет возглавлять ведомство, пока американский конгресс не утвердит на эту должность бывшего главу ЦРУ Майка Помпео.

Ранее имя бывшего госсекретаря США Рекса Тиллерсона было удалено с сайта Госдепартамента.