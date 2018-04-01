Эксперт: Цивилев будет управлять компромиссно

Глава совета экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Глеб Кузнецов считает, что людям не стоит бояться возможного передела собственности в богатом углем Кузбассе, передает НСН.

«Мы живем не в феодальном обществе, чтобы смена монарха могла привести к переделу собственности. И Тулеев не был монархом. Все будет проходить в законном поле.

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Цивилев опытный и спокойный человек. Он будет управлять компромиссно и не совершать резких движений в тех областях, где никакой пользы они не принесут», — заключил Глеб Кузнецов.

Сергей Цивилев, назначенный президентом России Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности главы Кемеровской области после добровольной отставки Амана Тулеева, обратился к жителям Кузбасса. Цивилев отметил, что принимает область «в очень тяжелый момент, когда в страшном пожаре погибли десятки людей, прежде всего – наши дети».