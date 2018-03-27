СМИ: Песков прибыл в Кемерово

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прибыл в Кемерово, где в результате крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» погибли более 60 человек, сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на корреспондента на месте событий.

По данным радиостанции, на месте происшествия также находятся журналисты кремлевского пула.

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Отмечается, что прибытие главы государства Владимира Путина ожидается «с минуты на минуту».

Ранее стало известно, что в Кемерове приземлился самолет президента.