Бывший посол Британии рассказал, когда возобновятся связи с Россией

Экс-посол Великобритании в России Энтони Брентон считает, что дипломатическая вражда между странами из-за отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля «размоется» через несколько месяцев. Об этом он рассказал в интервью Independent.

«Случаи вроде этого (отравление Скрипалей в Солсбери — «Газета.Ru») случаются довольно часто и нам потребуется помощь России на разных уровнях (в расследовании). В рамках наших санкций мы собираемся оборвать контакты с Россией на высоком уровне на какое-то время. Эта ситуация начнет размываться через пару месяцев, потому что странам необходимы связи на высшем уровне для обсуждения различных вопросов», — сказал Брентон.

Ранее сообщалось, что британские дипломаты покинули территорию посольства в Москве в рамках зеркального ответа на высылку российских дипломатов из Британии. Также ранее стало известно, что 20 стран Евросоюза могут выслать российских дипломатов в понедельник, 26 марта.